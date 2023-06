Si è spento Silvano Prandi

Profondo cordoglio e tanta commozione sta suscitando nel mondo agricolo la morte di Silvano Prandi, 84 anni, imprenditore e coltivatore diretto molto conosciuto e stimato nel settore, da sempre residente a Cacciola, frazione scandianese che ‘guarda‘ Reggio e Masone, dove Prandi è stato protagonista per oltre vent’anni come presidente della ’Cantina Sociale Masone Campogalliano dal 1908’, dalla metà degli anni ’80 al 2005. Prandi abitava in via per Marmirolo a Cacciola, dove ha sede l’azienda agricola da lui fondata ed oggi portata avanti con passione dal figlio Stefano. Persona seria, onesta, attaccato – come si dice – alla sua terra, Prandi era orgoglioso di essere associato alle ‘coop bianche‘, un convinto sostenitore della politica cooperativa. Ha messo competenza e solerzia al servizio delle Cantine Riunite, ricoprendo fino allo scorso anno l’incarico di membro del consiglio d’ amministrazione. Da tempo Prandi era sofferente, tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale dove è sopraggiunto il decesso. I funerali a cura delle Onoranze Ferrari Simone si svolgeranno domani pomeriggio muovendo alle ore 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per la Chiesa Parrocchiale di Cacciola ove sarà celebrata la Santa Messa. Prandi lascia i figli Elisabetta, Stefano, Maurizio e Andrea, il genero Maurizio, le nuore Sandra e Paola, gli adorati nipoti Luca, Mirco, Gabriele, Matteo, Davide, Mattia, Matilde, Fabio, Marco ed Emma, il fratello Sante e la cognata Anna. Questa sera alle ore 19 in Chiesa a Cacciola sarà recitato il Santo Rosario in memoria del caro Silvano.

gi.fi.