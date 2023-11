Si fa il punto sui fondi europei in regione

È dedicato a ’L’Europa degli enti locali. L’Emilia-Romagna e la sfida dei fondi europei: organizzazione, capacità e competenze’ il convegno in programma domani a Modena (dalle 9, teatro della Fondazione Collegio San Carlo) nel quale si farà il punto sullo stato di attuazione dei progetti finanziati dall’Unione europea in regione con il Pnrr. Intervengono rappresentanti dell’Ue e amministratori degli enti locali, tecnici ed esperti confrontandosi sulle modalità adottate per favorire la partecipazione alle opportunità offerte dall’Europa. Informazioni: www.comune.modena.iteuropa-e-relazioni-internazionali. La mattina è dedicata all’esame di ’stato dell’arte, criticità, opportunità’ con l’intervento introduttivo del sindaco Gian Carlo Muzzarelli per poi approfondire con la parlamentare europea Elisabetta Gualmini, con Nicola De Michelis della Commissione europea (Direzione generale Politica regionale e urbana, direttore Unità Crescita intelligente e sostenibile), con il tecnico Giorgio Centurelli (ministero Ambiente e sicurezza energetica, Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e con il sindaco di Ravenna de Pascale.