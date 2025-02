Si fingono carabinieri e indagano sulla scomparsa di Daniela: denunciati

Mitomani, malviventi o pericolosamente incuriositi dal caso? Non è chiaro a quale scopo una coppia chiedesse affannosamente informazioni sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne di Vitriola di cui si sono perse le tracce lo scorso settembre. Quel che è certo è che i due, un uomo di 35 anni e una donna di 45, non hanno soltanto chiesto informazioni ai cittadini, ma si sono presentati come appartenenti all’arma dei carabinieri, addirittura arrivando ad intimidire chi, sospettoso, evitava di parlare del caso.

Ieri i carabinieri di Pavullo hanno denunciato alla Procura un 35enne e una donna di 45 anni, che si erano spacciati appunto per appartenenti alle forze speciali, impegnati a Montefiorino e Vitriola nell’attività d’indagine connessa alla scomparsa di Daniela Ruggi. I due, da alcuni giorni, stavano acquisendo informazioni dai residenti e dai commercianti della zona, arrivando anche a minacciarli nel caso in cui non avessero collaborato ai loro approfondimenti investigativi. Alcuni cittadini, insospettiti dal loro comportamento, si sono però rivolti ai carabinieri, che invece si stanno realmente occupando delle ricerche della giovane. I militari, nel giro di poche ore, sono riusciti ad identificare i due finti investigatori e a segnalarli all’Autorità Giudiziaria: l’uomo si era presentato come Comandante dell’Arma.

I carabinieri, a fronte di quanto accaduto invitano i cittadini, che sono in grado di dare informazioni utili sul conto della 31enne scomparsa, a rivolgersi alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio. Sono ora in corso accertamenti per capire a che scopo agissero i due sconosciuti. La prossima settimana, intanto, nella sede del Ris di Parma inizieranno gli accertamenti tecnici irripetibili su alcuni reperti, tra cui materiale biologico rinvenuto nel corso dei sopralluoghi dei militari nell’abitazione e nell’auto di Domenico Lanza, il 67enne unico indagato per il sequestro della giovane e attualmente in carcere per la detenzione illegale di armi.

Non è dato sapere al momento su quali reperti si concentreranno le analisi. Intanto le ricerche della giovane donna continuano e pare siano stati organizzati ulteriori sopralluoghi in Appennino nei prossimi giorni.

Valentina Reggiani