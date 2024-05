Si infrange in finale il sogno regionale del Modena under 17

Niente da fare per l’Under 17 della Pallamano Modena che a Imola si arrende nella finale regionale 29-28 di fronte al Mordano al termine di una sfida bellissima. I gialloblù conquistando comunque il pass per i nazionali di Chieti che vanno alle prime due. Intanto sabato sera il quinto successo di fila del Rapid Nonantola ha chiuso la stagione regolare della Serie B. I rossoblù hanno battuto Castellarano per 32-22 in una gara già al sicuro all’intervallo sul 16-7 trascinati dai 6 gol a testa di Melchiorri e Anthony Rizzello. Ora sabato 18 a Ferrara scattano le final four per la Serie A Bronze: in semifinale Carpine terza gioca con Parma, nell’altra sfida ci saranno Ferrara padrona di casa (prima) e il San Lazzaro quarto. Domenica 19 sempre a Ferrara la finale che vale la promozione. Le altre gare dell’ultima giornata: Estense-Rubiera 29-26, San Lazzaro-Valsamoggia 41-31, Faenza-Ferrara 32-37, rip. Parma. Classifica: Ferrara 40, Parma 38, Carpine 37, San Lazzaro 36, Rubiera 31, Estense 27, Rapid Nonantola 25, Faenza 24, Imola 14, Modena 12, Valsamoggia 9, Romagna 7, Castellarano 0.