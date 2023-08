Si lavora alle ’spunte’ delle fiere di gennaio

È già iniziato, in piena estate, il lavoro preparatorio per le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano in programma il prossimo gennaio con il nuovo assetto, in un’area più ampia del centro storico per migliorare funzionalità e sicurezza delle manifestazioni, che ha caratterizzato l’edizione del 2023 del 17 e del 31 gennaio. Sul sito internet del Comune, quindi, è pubblicata la graduatoria dei cosiddetti spuntisti, cioè gli ambulanti che, pur non essendo tra i titolari di uno degli oltre 400 posteggi, si presentano il giorno stesso della fiera per occupare i posti lasciati liberi: www.comune.modena.it.

In graduatoria ci sono 163 ambulanti, in gran parte provenienti dalla provincia o dalla regione, ma sono tanti anche i toscani, i lombardi, i liguri e i veneti e non mancano nemmeno quelli che provengono da ben più lontano: da Bari, da Gorizia o da Olbia. Nell’ultima edizione di San Geminiano gli ambulanti complessivamente presenti alla fiera sono stati 451, con 43 subentrati nella spunta giornaliera.

Nella revisione della graduatoria sono stati esclusi tre operatori risultati morosi nel pagamento del canone unico e delle utenze e 16 non in regola con il Durc, il Documento unico di regolarità contributiva.