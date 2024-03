Si parte con San Pietro : "Nel complesso monastico un museo dedicato al libro"

Il primo atto operativo del Piano Città riguarda il complesso di San Pietro, ‘abitato’ per secoli dai monaci benedettini che di recente hanno lasciato Modena. Con un atto ufficiale siglato sempre ieri alla Biblioteca Estense, l’ala di proprietà dello Stato è stata consegnata dall’Agenzia del Demanio al Ministero della Cultura. "La nostra idea – ha spiegato il ministro Sangiuliano – è di realizzare in questi spazi un museo del libro e dell’editoria modenese che recuperi anche la tradizione storica e identitaria di questa città".

L’enorme complesso monastico di San Pietro è suddiviso fra varie proprietà: la Curia mantiene la competenza sulla chiesa e i locali di pertinenza, il Comune è titolare degli ambienti che oggi ospitano gli uffici del Giudice di pace, mentre allo Stato appartiene appunto la sezione più ‘esterna’, quella che guarda i viali e si affaccia sul chiostro rinascimentale delle Colonne. Al centro dell’accordo siglato ieri sono proprio questi locali: circa 2500 metri quadri di superficie, oltre al chiostro. "Abbiamo voluto agire speditamente per dare subito una destinazione a questi ambienti, la più completa testimonianza del Rinascimento a Modena, che meritano di diventare un polo culturale di altissimo valore", ha sottolineato Francesco Gilioli, modenese, capo di Gabinetto del ministero.

Affidato alla cura delle Gallerie Estensi, il nuovo museo sarà dedicato soprattutto al libro e all’editoria ("Del resto, dopo le invasioni napoleoniche una parte del patrimonio librario dei benedettini arrivò proprio qui, presso la Biblioteca Estense", ha ricordato la direttrice delle Gallerie Alessandra Necci) e consentirà di esporre materiali preziosi che sono attualmente nei depositi, torchi, punzoni, matrici di stampa, che raccontano una lunga storia di diffusione della cultura. Nei nuovi spazi museali verranno valorizzati anche i beni artistici della storia del monastero benedettino, raccontando per esempio lo splendore della scultura in terracotta rinascimentale, con i tesori di Antonio Begarelli. Alessandra Necci ha rivelato un progetto su cui si sta lavorando, la ricostruzione digitale in 3D – a partire dai frammenti che ci sono pervenuti – del grandioso monumento funebre che lo scultore realizzò nel 1529 per il giurista Leonello Bellardi, fu collocato in San Francesco e venne distrutto nel 1807. Nel museo in San Pietro o nei nuovi spazi della Galleria (all’ex ospedale Estense) si intende valorizzare anche la storia degli Estensi e delle sue grandi figure femminili. "Nei musei ognuno può trovare un pezzo della propria identità", ha detto la direttrice.

Per il recupero dei locali dell’ex monastero sono già a disposizione alcuni fondi stanziati dopo il sisma del 2012 e il ministero poi interverrà con altre risorse. "L’intervento più urgente da eseguire riguarda comunque il chiostro che è ammalorato in diverse parti – ha annunciato Francesco Gilioli –. Questi lavori verranno eseguiti nei tempi più brevi, mentre in parallelo si elaborerà il progetto per gli spazi museali".

Stefano Marchetti