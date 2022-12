Si perde e dorme due notti in strada Anziano ritrovato vivo: "Una roccia"

L’hanno ritrovato sdraiato nei pressi di via Savonarola, in un tratto di strada sterrata a poche centinaia di metri da casa sua, perfettamente lucido nonostante le quasi 48 ore trascorse al freddo fuori casa. Poteva essere l’ennesima tragedia in pochi giorni, e invece quella dell’88enne Artemisio Bazzani (detto Luciano), scomparso nel pomeriggio della vigilia di Natale dopo che si era allontanato dalla propria abitazione di Sant’Antonio, si è rivelata una toccante storia a lieto fine. A valle di due giorni di ricerche, ieri mattina l’anziano è stato individuato infreddolito ma in buone condizioni dalle unità cinofile dei vigili del fuoco, i labrador Luna e Jack. Un miracolo che sa della ‘magia’ del Natale: "Non ci speravamo più, eravamo già pronti al peggio – racconta la nuora di Artemisio, Monica Lori –. Era uscito di casa a piedi per andare a prendere le sigarette e doveva percorrere un tratto di strada completamente pedonale. Lo aveva già fatto un’altra volta: ma sabato, dopo un po’ di tempo che non ritornava, abbiamo iniziato a cercarlo nei dintorni di casa, sopra alla ditta ‘Termoidraulica’ (del figlio Loris, ndr), invano, fino a dare l’allarme ai carabinieri". Senza dire nulla alla cognata, che abita con lui, era uscito di casa all’ora del crepuscolo; complice anche la fittissima nebbia di quella serata, probabilmente deve aver imboccato la strada sbagliata nel tragitto verso la tabaccheria, fino ad arrivare a perdere l’orientamento. Ma la ‘roccia’ – come lo ha definito la nuora – "ha un fisico non da tutti" ed è riuscito a resistere per due notti all’inverno dell’Appennino, in attesa che i soccorsi lo salvassero. "Al momento del ritrovamento, era sdraiato e ha riferito di aver dormito tutta la notte – prosegue Monica Lori –. Le sue condizioni erano buone, ricordava di essersi perso con la nebbia e che fosse passato Natale. Aveva solo un po’ freddo, ma niente di più". A scopo precauzionale, vista anche l’età, è stato comunque tenuto in osservazione in ospedale a Pavullo per tutta la scorsa notte. La famiglia ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni di ricerca: carabinieri, vigili del fuoco, croce rossa e protezione civile, "ma anche amici e conoscenti che si sono fermati per dare il proprio contributo. Ora non resta che recuperare i festeggiamenti del Natale. Per noi è arrivato con due giorni di ritardo ma… va benissimo così!". Sui social il sindaco Davide Venturelli ha annunciato il ritrovamento: "Un segno di gioia per tutta la comunità".

Riccardo Pugliese