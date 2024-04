Si perde e passa la notte nel bosco. Squadre di ricerca lo portano in salvo

Si è perso nei boschi ma, dopo una notte trascorsa all’addiaccio, è stato ritrovato sano e salvo e affidato alle cure dei sanitari. Protagonista della vicenda, fortunatamente a lieto fine un uomo di Fanano, di 50 anni, sparito venerdì pomeriggio da casa. La denuncia di scomparsa, da parte dei familiari dell’uomo comprensibilmente allarmati, era stata presentata subito e già dal pomeriggio di venerdì erano state organizzate le attività di ricerca dell’uomo, iniziate nei boschi sopra Fanano. Fortunatamente ieri mattina il 50enne è stato ritrovato sano e salvo ed è stato subito affidato alle cure dei sanitari.

Sul luogo del ritrovamento, infatti, sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al paziente, per poi trasferirlo in ospedale. Le operazioni di ricerca sono durate ore e sono state coordinate da Prefettura e Carabinieri. I sopralluoghi hanno visto il dispiegamento di forze di tutti gli Enti preposti al soccorso già dalla giornata di venerdì, con circa 40 unità impiegate e sorvoli di elicottero dei pompieri e della guardia di Finanza. Al momento del ritrovamento erano presenti sul posto 13 unità del Soccorso Alpino Emilia Romagna con una unità cinofila, soccorso alpino, fiamme gialle appunto e 23 unità dei Vigili del fuoco con nucleo Dedalo dalla Lombardia per la ricerca di segnali telefonici. Alle ricerche hanno poi partecipato 2 cinofili arrivati da Bologna, personale Tas presso Ucl di coordinamento, tre squadre a terra di Fanano e Pavullo e nucleo Sapr. Le squadre sono riuscite ad individuare il 50enne grazie all’utilizzo di un drone. L’uomo, una volta avvistato, è stato raggiunto poi dalle squadre. Sul posto ieri erano presenti anche i carabinieri, la polizia locale e appunto il soccorso sanitario.

Valentina Reggiani