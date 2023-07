Si prospetta un’estate d’oro: 4,8 milioni di arrivi in Italia

Nonostante il caldo, l’estate italiana dimostra di essere in splendida forma. Secondo le stime della piattaforma Vamonos-Vacanze.it su dati Icrm, nel nostro Paese sono attesi per il periodo estivo flussi maggiori rispetto a quelli previsti.

A snocciolare i dati è proprio Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze

di gruppo, che ha potuto stimare in 4,8 milioni gli arrivi di quest’estate 2023: 1,3 milioni di arrivi dal 21 giugno al 20 luglio, 1,6 milioni dal 21 luglio al 20 agosto e 1,9 milioni dal 21 agosto al 23 settembre.

"Al 31 dicembre 2023 saranno 16 milioni i viaggiatori internazionali ad essere atterrati in Italia, con un incremento del 51% sul 2022" spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Quale è il motivo principale che spinge i turisti a scegliere il Belpaese? La maggior parte delle scelte riguarda la vacanza (52%), mentre il 20% viaggia in Italia per lavoro e il 15% per visitare parenti ed amici ed infine il 13% per fare shopping.

Da dove si parte? Il primo mercato di provenienza in termini di passeggeri aerei è rappresentato dagli Stati Uniti che costituiscono il 26% del totale estero previsto nel trimestre estivo. Ma sul podio vi sono anche la Francia con il 6% e la Spagna con il 5%.