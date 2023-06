Si ribalta in auto e muore a 37 anni: lascia un figlio piccolo

Incidente mortale in via Molinazza, a Scandiano. Giovedì sera ha perso la vita il 37enne ghanese Michael Tagoe, che viveva da una ventina d’anni a Formigine. Verso le 20.30, al volante della sua Mercedes con direzione Reggio, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo. Inutili i soccorsi all’automobilista. Sul posto i mezzi del 118, vigili del fuoco e carabinieri di Scandiano. Tra le cause del sinistro non si esclude un malore o una distrazione.

"Siamo molto dispiaciuti per la morte di Michael – dice un cugino della vittima –. In Ghana vivono la moglie e suo figlio, un bambino di due-tre anni. Lascia anche due fratelli che abitano in Inghilterra. Resta da stabilire se la salma sarà portata in Ghana".

Lo schianto mortale ha riaperto la polemica sulla sicurezza di via Molinazza, dove si verificano troppi incidenti.

Da tempo i cittadini chiedono provvedimenti. "In tre mesi è la seconda persona che muore in via Molinazza, una strada dove le auto vanno troppo forte" sottolinea Brunella Romani, referente del comitato di residenti.