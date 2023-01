Si ribalta in auto e muore Tagliole in lutto per ’Felix’

Poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato, in un tragico incidente stradale a Pievepelago ha perso la vita Stefano Felisati, conosciutissimo con il soprannome di Felix, 61 anni da poco compiuti. In località Isola Lunga, dove la Sp 324 attraversa la zona industriale di Pieve, l’auto di Felisati si è capottata contro un terrapieno di fronte al locale Caseificio, per cause da accertare ma non si esclude un malore. Nessun altro mezzo coinvolto. Dopo l’allerta da automobilisti di passaggio, Felisati è stato estratto dalla sua Ford dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti dal locale distaccamento volontario, ma l’uomo è stato purtroppo dichiarato deceduto sul colpo dai sanitari del 118. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri della locale stazione di Pievepelago.

Felisati, dopo una cena in un locale di Pievepelago, stata rientrando all’abitazione di Tagliole.

Era originario di Ferrara, ed era giunto sette anni fa nella piccola borgata nella zona del Lago Santo modenese in quanto era il luogo di provenienza della madre della moglie. Ora, in pensione, voleva comperarsi un terreno per trasferirsi definitivamente. Pensionato della ditta Bennet di Ferrara e supertifoso della Spal, era diventato socio della ‘Taverna del Brigante’ e del ristorante ‘L’Orma del Brigante’ con bar-alimentari presso la ditta Capricci del Bosco a Tagliole. L’attuale gestore Giovanna Amidei ieri mattina era particolarmente addolorata per la tragedia: "E’ un brutto colpo. Conoscevo Stefano da pochi anni, ma sono certa che tutti lo ricorderanno sempre come una persona amichevole e sorridente, un vero amico di tutti. Col suo amato cane era una presenza importante nel nostro paese, già poco abitato e che ora ha perso uno dei suoi volti più gioviali". Appassionato cercatore di funghi, amante degli animali, era molto attivo sui social dove non mancava di postare foto del territorio per farne conoscere le tante bellezze del lago Santo e della Valle delle Tagliole.

E dal lago Massimo ‘Tex’ Bernardi così lo commemora: "Mi ricordo i primi tempi che venne qui e mi disse ’Lo sai che avevi ragione? Si sta davvero bene a Tagliole!’. Caro Felix, ti penserò ogni volta che andrò sui nostri monti. Oggi è davvero una brutta giornata per la nostra piccola comunità di Tagliole. Penso di parlare per tutti: lasci un grande vuoto".

Commossi ricordi anche dalle associazioni locali Gordonet e Valle dei Briganti.

Per una tragica fatalità, l’incidente mortale è accaduto a pochi metri da un altro grave incidente in via Isola Lunga che nel 2018, con dinamiche simili, costò la vita a Giancarlo ‘Jack’ Contri, quarantenne di Riolunato.

