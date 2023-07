Si ribalta in auto Giovane illeso per miracolo

Brutta esperienza, ieri mattina a Pavullo, per il giovane al volante della Volkswagen Golf grigia che, dopo aver perso il controllo, si è capovolta sull’asfalto. E’ accaduto verso le 11.30 sulla provinciale per Polinago, in prossimità dell’incrocio con via Montepietro (lato Miceno). L’uomo, diretto verso il centro di Pavullo, nel percorrere la curva a sinistra ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi.

Ne è uscito illeso: distrutta, invece, l’auto, recuperata dall’Autosoccorso Pavullese Covili.

Sul posto 118 e polizia locale.