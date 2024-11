Si ritrovano per ricordare il primo giorno di scuola nel ’53

Anche quest’anno a Spilamberto, gli alunni della maestra Maria Pia Tarabusi dell’anno scolastico 1953/54 si sono dati appuntamento al ristorante Amaretto per ricordare il loro primo giorno di scuola nel 1953. "Un giorno freddo e piovoso – ricordano gli organizzatori dell’iniziativa - nei sotterranei delle nuove scuole elementari G. Marconi. Purtroppo, ogni anno manca qualcuno: per impegni improrogabili, famigliari, di salute, o molto peggio per la loro dipartita". Chiacchiere, aneddoti e ricordi hanno animato l’incontro. Alla fine abbracci, saluti e l’annuncio dell’appuntamento numero 62 dell’anno prossimo".