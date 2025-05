Si rompe conduttura principale, Carpi e frazioni restano senz’acqua

Modena, 16 maggio 2025 – Dalle 15 di oggi, venerdì 16 maggio, il territorio del comune di Carpi, comprese le frazioni, resterà senz’acqua per un totale di ore ancora da stabilire. A diramare l’emergenza è stato lo stesso Comune di Carpi, spiegando ai cittadini che “l'interruzione è necessaria per consentire ad Aimag di effettuare un intervento di ripristino della rottura dell'adduttrice principale dell'acqua, ovvero una condotta. Lo stesso Comune, dopo l’annuncio di un ulteriore aggiornamento intorno alle 16.30 sui tempi del ripristino, consiglia ai cittadini di fare scorte d’acqua. Gli aggiornamenti e ulteriori informazioni utili saranno comunicati sui canali ufficiali del Comune di Carpi. Per informazioni i cittadini e le cittadine possono contattare la Polizia Locale 059649555