Si rompe tubatura: 50 famiglie a secco

Tanti i disagi provocati ieri mattina dalla rottura verso le 9,30 di una importante tubazione della condotta acqua nel territorio di Medolla, più precisamente nella popolosa frazione di Villafranca. Solo verso le 17.10 del pomeriggio si è riusciti a porre rimedio al guasto. L’inconveniente è avvenuto durante le fasi di lavoro per la posa di infrastrutture che una ditta stava facendo localmente, davanti alla chiesa del posto, oggi diroccata a seguito del terremoto, per conto di Enel e per i quali la società elettrica aveva ricevuto un cospicuo finanziamento sui fondi Pnrr. "E’ una conduttura fondamentale – ha fatto sapere il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, informato immediatamente dai residenti dell’accaduto – da cui dipende la fornitura di diverse decine di famiglie". Immediatamente sono stati chiamati ad intervenire i tecnici Aimag per riparare la tubazione, che comunque è apparsa subito complessa, tanto che sono occorse diverse ore e che hanno preso anche gran parte del pomeriggio, per avere ragione del guasto. Disagi per cali di pressione sono stati riscontrati anche nelle abitazioni delle zone vicine.

a.g.