Si rompe un tubo, attività sospesa alla Casa della Comunità

‘Struttura non agibile. Gli utenti che avevano appuntamento oggi saranno ricontattati’. Amara sorpresa per chi, ieri mattina, si è presentato alla Casa della Comunità per una visita. La struttura, infatti, è stata chiusa a causa dell’improvviso allagamento del piano terra. Come fa sapere l’Ausl "si è verificata la rottura di una tubatura, in corrispondenza di un bagno, al primo piano. All’arrivo nella struttura, gli operatori hanno riscontrato l’allagamento di alcuni spazi al piano terra, situazione che ha reso impossibile il regolare svolgimento delle attività ambulatoriali ordinarie, "che al sabato mattina sono comunque ridotte". Immediato l’intervento sul posto dei tecnici, dei vigili del fuoco e della ditta delle pulizie per verificare "l’eventuale presenza di infiltrazioni nei controsoffitti e il corretto funzionamento dell’impianto elettrico. Nel corso della mattinata si è provveduto a ripristinare gli ambienti allagati, dove non si sono comunque verificati danni gravi". Sempre l’Ausl fa sapere che "è in corso di valutazione da parte dei tecnici il corretto funzionamento dell’impianto elettrico". Riapertura prevista per domani, ma, precisa ancora l’Ausl, che oggi "sarà comunicato l’eventuale spostamento temporaneo di alcuni servizi".