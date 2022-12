Si rompe una tubatura dell’acqua vicino al sagrato della Cattedrale

"Rottura accidentale di una tubatura": così Aimag spiega l’improvvisa fuoriuscita di un certo quantitativo d’acqua poco prima di mezzanotte, giovedì in piazza Martiri, proprio a ridosso del sagrato della Cattedrale.

Per fortuna non si sono verificati danni alle utenze collegate né altri disagi in termini di viabilità, visto l’orario notturno in cui la rottura si è verificata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine e i vigili del fuoco che hanno eseguito tutte le operazioni per garantire la messa in sicurezza della zona che è stata transennata. Come spiega Aimag, "la rottura è accidentale nel senso che non è stata provocata da nessuno. Purtroppo accade che i tubi si rompano, specie se hanno un certo numero di anni alle spalle. Al riguardo – precisa la multiutility – siamo dotati di alcuni dei migliori indicatori di perdite idriche in ambito nazionale, 25-26%, in linea con le altre multutilities del Nord.

Al Centro e nel Sud Italia le perdite superano il 60%. La rottura in piazza Martiri è stata segnalata alle 24; la squadra di pronto intervento è andata subito e ha chiuso tutto in tre ore".

Giusto una settimana fa si era verificata un’altra rottura di una tubazione della rete idrica nel piazzale delle piscine, non distante dall’istituto superiore Meucci. Il guasto ha provocato l’allagamento dell’area circostante, senza coinvolgere i locali dell’edificio, ma rendendo di fatto necessario disporre l’immediata sospensione delle lezioni. L’acqua alta si è registrata fino all’ingresso della piscina comunale. I tecnici Aimag sono stati impegnati per diverse ore per rispristinare la normalità della situazione.

m.s.c.