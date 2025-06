Si sblocca il Luna Park: "Aprirà domani"

Alla fine, il Luna park a Vignola ci sarà anche nel 2025, pur con oltre una settimana di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, e sarà tra via Per Sassuolo e la circonvallazione (ingresso su via Prada), nell’area di proprietà di Coop Alleanza 3.0. Il permesso lo ha dato ieri direttamente la sindaca, Emilia Muratori, con apposita ordinanza, dopo le questioni emerse nei giorni scorsi e le proteste dei giostrai di una settimana fa. Esulta Eros Degli Innocenti, presidente del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, che spiega: "Apriremo sabato (domani, ndr) alle 20. Finalmente abbiamo ottenuto il permesso di continuare anche a Vignola una lunghissima tradizione. Tutti i giovani e gli studenti avranno tante occasioni di divertimento sano e in piena sicurezza. Ringrazio per l’interessamento alle nostre richieste la sindaca Emilia Muratori, il parlamentare europeo Stefano Bonaccini, l’on. Stefano Vaccari e i consiglieri regionali Lodovica Carla Ferrari e Luca Sabattini. Proporremo oltre una trentina di attrazioni, tra grandi classici e novità". Da parte sua, la prima cittadina di Vignola commenta: "Dopo gli approfondimenti effettuati insieme agli organi competenti, per salvaguardare l’assetto e la dimensione tradizionale del Luna Park e, al contempo, garantire la sicurezza delle attrazioni è stato possibile inserire il Luna Park nell’area in cui si era installato l’anno scorso. L’obiettivo che abbiamo sempre avuto come Amministrazione era anche quello di garantire, in sicurezza, il lavoro delle tante famiglie che hanno sempre fatto tappa a Vignola. Per l’anno prossimo, avendo più tempo davanti, apriremo una nuova interlocuzione con il Consorzio, fermo restando che l’area individuata dal nostro regolamento (piazza della Cooperazione, ndr) è già a disposizione di quegli spettacoli viaggianti che vogliano fermarsi a Vignola e abbiano le dimensioni adeguate all’area individuata".

Molto probabilmente, della questione se ne parlerà ancora, perché la minoranza lo ritiene un abuso edilizio, essendo questo terreno classificato al momento come agricolo. Dall’opposizione il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, dichiara: "Ci chiediamo che cosa ne pensa il Prefetto di Modena. Segnaleremo, comunque, agli uffici competenti anche il cambio abusivo di destinazione d’uso del terreno dove, questo è il secondo anno, si organizza il Luna Park. È scritto anche nella Delibera di Giunta n. 65 del 21 mag. 2025 che questo terreno, al momento, "non è urbanisticamente conforme" neanche ad ospitare spettacoli viaggianti".

Marco Pederzoli