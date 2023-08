Si schianta contro un albero e muore "Addio Mario, tuttofare del calcio"

CARPI

Le sue condizioni sono risultate da subito molto gravi e il tempestivo intervento sanitario non è riuscito a salvarlo. Un uomo di 71 anni, Mario Rossetti, residente a Rolo e molto conosciuto nel mondo del calcio, è morto ieri nel primo pomeriggio dopo un violento incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Provinciale 413 Romana Nord. Erano da poco passate le 14 quando la macchina guidata dal 71enne, una Kia, nel percorrere la provinciale, nel tratto compreso tra fra via Valle e Via Grilli, a Fossoli, in direzione Carpi, è uscita di strada per terminare fatalmente la sua corsa contro un platano che costeggia la carreggiata. Un impatto violentissimo sulle cui cause stanno indagando gli agenti dell’Infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che sono giunti sul posto. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, e non si esclude che possa essere stato vittima di un malore. Nessun’altra macchina o persona è infatti rimasta coinvolta nell’incidente. Oltre alla Polizia locale, sul luogo dello schianto sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi: il loro intervento è stato, infatti, necessario per estrarre l’automobilista dall’abitacolo della macchina. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: l’uomo è stato caricato sull’ambulanza del 118, in condizioni già disperate e portato all’ospedale Ramazzini di Carpi. Sul posto era atterrato anche l’Elisoccorso proveniente da Bologna. Nonostante la tempestività del soccorso, l’uomo è spirato all’ospedale. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per regolare il traffico, a lungo bloccato.

Rossetti, che da poco si era sposato, era originario di Novi e per oltre trent’anni ha vestito la maglia della Novese ricoprendo il ruolo di mediano. Lavorava alla Transtir, dopo la pensione aveva collaborato con tante società come tuttofare tra cui la stessa Novese, il Carpi, la Correggese, il Campagnola e si era appena accordato con il Rolo. Affranto l’amico di sempre Dorindo Sanguanini, consigliere della Figc regionale: "Ho perso un fratello, Mario era l’uomo più buono del mondo. Abbiamo vissuto insieme oltre quarant’anni di calcio a Novi, sono sconvolto". Tanti nel mondo del calcio dilettantistico hanno espresso sui social il loro cordoglio.

Maria Silvia Cabri

Davide Setti