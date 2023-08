Si schianta contro un autocarro: conducente ferito

Ancora una volta la S.P.413 Romana Nord è stata teatro di un incidente tra mezzi, questa volta per fortuna senza feriti gravi. Poco prima delle 13, a livello della frazione di e precisamente all’incrocio della Romana Nord con via Oceano Atlantico, sono venuti a collisione due mezzi.

Ad essere coinvolti un autocarro e una quadriciclo leggero: ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mezzo. L’uomo è rimasto ferito fortunatamente non in modo grave ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Secondo i primi accertamenti, all’origini dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza tra i due veicoli coivolti. Sul posto gli agenti dell’infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che hanno eseguito tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare la viabilità lungo il tratto di via sempre molto trafficata. Sul luogo anche i mezzi di soccorso.