Si schianta e muore sul colpo La vittima è il 19enne De Barre

Tragico incidente ieri sera nelle campagne modenesi. Un ragazzo di 19 anni stava percorrendo stradello Panaro verso via Casette: forse a causa di una distrazione ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada, sbattendo violentemente contro il muro di un sottopasso.

L’urto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. La vittima si chiamava Jordan De Barre. Viveva a San Damaso, in via Bonaghino, con i suoi genitori e un altro fratello. Con lui ieri a bordo dell’auto, una 500, c’era anche un’altra persona, il cugino: dopo l’incidente è stato ricoverato all’ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere. Quindi il personale dell’auto medica ha provato a rianimarlo, ma senza successo. Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri e la polizia locale. "Stava venendo da noi per cena – racconta un cugino distrutto dal dolore – non riesco a spiegarmi quello che è successo".

Valentina Reggiani