Si schianta in bicicletta sulla pista ciclabile: anziano in terapia intensiva

Si sono scontrati l’uno contro l’altro e uno dei due ciclisti, a seguito del violento urto è finito rovinosamente al suolo.

Sono gravissime le condizioni di un anziano modenese, 83 anni, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 9 nei pressi del cimitero di San Cataldo, sulla ciclabile.

Il pensionato è ricoverato all’ospedale in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva dove è stato trasportato dai sanitari del 118 dopo essere stato stabilizzato sul posto.

La dinamica dello schianto non è chiara, appunto e sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia locale per ricostruirla.

Pare che l’uomo, però, si sia scontrato sulla pista ciclabile con un altro cittadino in sella al velocipede, per poi finire a terra.

Non si esclude che l’83enne possa essere stato colto da malore improvviso ma, appunto, gli accertamenti sono in corso da parte degli agenti subito intervenuti sul posto.

