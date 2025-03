Si scontra in moto. In Rianimazione un 18enne

Sono ancora gravi le condizioni del 18enne rimasto coinvolto in un tragico schianto, domenica, intorno alle 17.30 sulla provinciale 21, all’altezza dell’incrocio di via Casa Naldi, a Serramazzoni. Il giovane centauro, residente a Castelnuovo, mentre percorreva la strada in sella ad una Yamaha, diretto verso l’Appennino, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una Subaru alla cui guida si trovava un 50enne. L’urto è stato violentissimo e il giovane è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Sul posto sono accorsi gli operatori dell’Avap di Serramazzoni e i sanitari del 118. Una volta stabilizzato sul posto, il 18enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva, in pericolo di vita. Ora sono in corso indagini, da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.