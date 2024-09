Si sdraia sui tavolini del bar e blocca il traffico

Ha preso i tavolini di un bar vicino, poi dopo averli posizionati uno accanto all’altro in mezzo alla strada, ci si è sdraiato sopra. L’insolita scena è successa sabato sera a Nonantola, all’altezza della frazione di via Larga: riavvolgendo il nastro, un uomo in evidente stato di ebbrezza – incurante del pericolo che stava correndo – si è sdraiato sui tavolini, presi poco prima da un bar e li ha posizionati in mezzo alla strada, bloccando in questo modo anche il passaggio delle auto. L’uomo è stato raggiunto da due pattuglie dei carabinieri e portato in caserma. Subito dopo i militari hanno anche provveduto a liberare la Provinciale.

Alcuni cittadini hanno poi immortalato la scena con uno scatto.