Si sgretola la rupe di Gaiato. Tutta l’area ora è off limits

Una quindicina di giorni fa il Consiglio comunale di Pavullo aveva approvato di stanziare fondi per un progetto di fattibilità destinato al recupero della Torre di Gaiato. Il gruppo consiliare Pd, in proposito, aveva presentato una mozione sottolineando l’importanza di questa torre, "simbolo della nostra storia".

Ieri è arrivata una doccia ghiacciata: una frana ha aggravato ulteriormente lo stato della rupe sulla quale si erge la torre, ultima testimonianza di un importante castello del 1200. Il dissesto interessa il cono della lavina storica. Ha un fronte di oltre 200 metri che da sotto la torre si allunga fino al Rio Scoltenna. Cioè, parte dalla sommità del monte a 900 metri di altitudine e arriva fino ai 400 metri dove scorre il rio. Questa volta, il distacco, con la caduta di massi, è avvenuto sulla parte alta della frana storica, proprio sotto la torre, il cui punto sul quale poggia si restringe ulteriormente. In altre parole, si sta sgretolando la rupe sulla quale si erge l’antico manufatto che da molto tempo in bruttissime condizioni.

È franato anche una porzione del sentiero pedonale che dalla borgata del Cantone sale alla torre. Ieri mattina hanno fatto un sopralluogo i Vigili del fuoco di Pavullo, il sindaco Davide Venturelli e l’assessore alla Protezione Civile Massimo Vallicelli, sia sul versante del Cantone, sia su quello delle località Canonica Vecchia, Bagata, Villa Messerotti, e Ca’ Nova. Queste ultime non sono in pericolo, sono fuori dal perimetro del dissesto ma c’è preoccupazione perché gli abitanti avvertono il sinistro rumore del distacco dei sassi e un tremito dovuto allo scivolamento della frana. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per l’interdizione dell’area.

w. b