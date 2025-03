Si sogna con ’Alice’. Un grande classico

All’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero torna la rivisitazione di un testo classico della letteratura per l’infanzia: ’Alice’ nell’adattamento di Michela Carìa. È l’ultimo giorno di scuola e Alice, per essere promossa, dovrà sciogliere un curioso indovinello, ma ancora non sa dove cercare la soluzione. Inizia così un viaggio stupefacente, che Alice percorrerà insieme al pubblico di grandi e piccini, portandoli con sé nel mondo dei sogni, dove incontrerà personaggi buffissimi, vivrà avventure sorprendenti e insegnerà che l’impossibile diventa possibile grazie alla fantasia.

Nella proposta curata dalla Compagnia Teatro dei Navigli, insieme alla strabiliante Alice, il pubblico conoscerà il Cappellaio Matto, che per l’occasione compirà magie, il Brucaliffo cantante sui trampoli, la grottesca Regina di Cuori e tanti altri divertenti personaggi che gli attori sapranno restituire in un magico mondo delle meraviglie. L’appuntamento, che rientra nel cartellone di ’Contatto’, la stagione del teatro partecipato di TiPì, va in scena alle 17 per la regia per la regia di Luca Cairati, con Valerio Ameli, Michela Carìa, e Maurizio Misceo.

"Abbiamo voluto dare molta importanza all’elemento ‘magia’ – spiega la Carìa - presente nei personaggi, nelle parole, negli oggetti e anche nella scena, costituita da un praticabile ligneo che ruota intorno al proprio asse, mostrando ogni volta nuovi fantastici spazi. Ma tutto questo vive nel mondo dell’immaginazione, della fantasia, del gioco: questo è il nostro messaggio, trasmettere ai bambini che dentro ognuno di noi c’è un’Alice".

Alberto Greco