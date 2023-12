"Siamo a fine dicembre ma sembra primavera"

Anche a Modena sarà un Natale ’primaverile’ quello di quest’anno. Luca Lombroso, dell’Osservatorio Geofisico di Unimore, ha parlato di "Follie meteoclimatiche da fohn e climate change. L’altra notte a mezzanotte e 50 a Modena est c’erano 7 gradi, in centro 15 e a Modena ovest 18".

"Cambio di programma per il nostro caro Babbo Natale – ha postato Lombroso – stavolta arriva in costume da bagno! Il Natale quest’anno si svolgerà sotto il segno della brezza marina e dei cocktail freschi, con temperature più adatte a un picnic che a un tradizionale pranzo natalizio. 18 gradi a Modena, 20 a Bologna: chi l’avrebbe mai detto che il clima natalizio prevedesse protezione solare e cappelli a falda larga? Una calda avventura fuori stagione che ci fa chiedere: Babbo Natale ha messo il condizionatore nella sua slitta?".

E in effetti ieri pomeriggio chi era a spasso per regali aveva praticamente le maniche corte, tutti ristoranti e i bar hanno itavolini all’aperto pieni zeppi e molti ne hanno approfittato per correre e fare attività fisica in calzoncini nei parchi.