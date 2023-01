"Siamo aperti al dialogo col Pd Ma è insensato entrare in giunta"

Un ‘Terzo Polo’ spaccato a fronte dell’auspicio espresso chiaramente dal sindaco Alberto Bellelli di allargare la maggioranza "ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra". I coordinatori locali (Carpi e Unione Terre d’Argine) di Italia Viva scendono in campo per chiarire la loro posizione a fronte della volontà del primo cittadino: "A novembre abbiamo accolto l’invito di Bellelli a incontrarci per un confronto sulla prospettiva di un ampliamento del perimetro della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 2024 – raccontano Saverio Catellani e Claudia Cicolani –. Reputiamo si debbano tenere ben separate due situazioni. Un conto, infatti, è ragionare per il futuro della città, per le prossime elezioni, per il nuovo sindaco, creando un tavolo di forze di centro sinistra per condividere progetti per la città. Tavolo che ribadiamo, andrebbe realizzato, se in vista del prossimo quinquennio si volesse fare qualcosa insieme e ci fossero le condizioni. Sotto questo punto di vista noi siamo disponibili e aperti al dialogo".

"Ben diversa – prosegue Catellani – è invece la seconda ipotesi: entrare adesso nella maggioranza, ad un anno e mezzo dal termine del mandato di Bellelli, con un bilancio ormai già fatto, che senso ha? Che cosa andremmo a fare? Si tratterebbe di entrare in Giunta con un posto da assessore per gestire l’ordinaria amministrazione. In merito a questa seconda opzione noi di Italia Viva diciamo ‘no’, non ci stiamo. Tanto più che non abbiamo neanche la legittimità popolare, non avendo alcun rappresentante in Consiglio comunale; non sarebbe neanche serio verso gli elettori. Sarebbe una mera operazione priva di significato politico, e alla quale non corrisponderebbe alcun potere".

"Italia Viva e Azione – ribadisce Catellani – non sono ancora una federazione. Il percorso in tal senso è iniziato ma di fatto siamo ancora due partiti.

Detto questo, precisiamo che se Azione dovesse entrare in Giunta (‘Azione è disponibile, accoglie l’apertura proposta dal sindaco ai fini del governo della città in questo anno e mezzo prima delle elezioni’, le parole del referente locale Giorgio Verrini, ndr), non è il ‘Terzo Polo’ che vi entra ma il solo partito di Calenda, che è tutta un’altra cosa. Non solo – conclude – se effettivamente Azione perseguisse questa strada, noi percepiremo questa scelta con un certo rammarico, in una direzione volta a rompere l’unità del ‘Terzo Polo’".

Maria Silvia Cabri