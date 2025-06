"Siamo il cuore pulsante dell’automotive mondiale"

"Per la settima volta la città di Modena ospiterà una kermesse straordinaria, fatta di esposizioni, di momenti di riflessione come questo convegno inaugurale" ha detto in videomessaggio il sindaco Massimo Mezzetti. "Il Motor Valley Fest – ha proseguito – è un’occasione importante di riflessione in un momento in cui il settore automotive è coinvolto da difficoltà che riguardano la transizione energetica e l’incertezza sui dazi. Modena rappresenta il cuore pulsante del settore automotive e delle auto di lusso in particolare. I brand della Motor Valley fanno parte del nostro Dna e per questo siamo davvero felici di ospitare queste giornate di festival con tutti gli attori e partner che l’hanno reso ancora una volta possibile".

Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio ha sottolineato che il Motor Valley Fest "ci ricorda quanto il nostro territorio sia centrale per l’industria dell’automotive, il cui stato di salute è legato a doppio filo con quello dell’economia. La provincia di Modena è quella che è cresciuta di più negli ultimi 5 anni, ma nell’ultimo anno si è registrata una frenata".

Il governatore Michele de Pascale ha sottolineato che la "Motor Valley dell’Emilia-Romagna è il territorio con la più grande concentrazione di eccellenze, ricerca e innovazione nel settore automotive. Non rappresenta solo un’eccellenza industriale in grado di creare occupazione qualificata, ma è diventata anche un prodotto turistico grazie al fascino che queste imprese esercitano su milioni di persone in tutto il mondo. L’affetto degli appassionati racconta meglio di ogni altra cosa il valore unico e speciale della nostra manifattura e industria."