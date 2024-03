"Siamo in crescita, puntiamo sull’attacco"

Un rinnovo nell’aria, per altri due anni, una partita da non sbagliare. Si divide tra due argomenti la conferenza stampa di un Alberto Giuliani disteso prima di una gara 3, forte di un contratto voluto e condiviso. "Oggi sono 53 giorni da quando sono arrivato a Modena – le parole del coach – di allenamenti ne ho fatti ancora pochi. L’impressione però è ottima, di una società organizzatissima che facilita il lavoro del coach. A livello personale per me è il definitivo ritorno in Italia, una cosa che volevo, e allenare Modena è un luogo tra i migliori dove farlo".

Quanto è durata la trattativa?

"Non ci abbiamo pensato molto, se parliamo di rinnovo. Anche quando l’accordo non era siglato abbiamo collaborato come se lo fosse. Sul mercato ho risposto molto volentieri, ma ovviamente non spoliero niente, tenendo presente che il mercato parte molto in anticipo e cambiamenti erano già stati fatti. Magari c’è qualche spazio per fare ultime modifiche".

Torniamo al campo. Com’è andata la settimana?

"Noi siamo in crescita, si vede da tutti i numeri, da quello che facciamo in campo. Ci è dispiaciuto moltissimo non essere riusciti a vincere l’ultima partita in casa, eravamo veramente vicini, ma ci siamo detti di smettere di pensare a quello che poteva essere e concentrarci su gara 3. Faremo modifiche nell’atteggiamento tattico, vogliamo giocare bene anche in un palasport complicato come quello di Trento".

Dopo alcune partite però l’intesa dell’Itas è migliorata?

"Sì, ma fin dall’inizio avevo detto che la qualità degli attaccanti di Trento sarebbe rimasta la stessa, ed è successo così. In un gruppo sano come quello di Trento, sono cose che aiutano a compattare e trovare concentrazione. Michieletto e l’opposto si sono espressi ad altissimo livello anche in Champions".

In quale fondamentale potete fare la differenza?

"Credo che sia in attacco che possiamo vincere, perché siamo ancora al di sotto delle loro splendide statistiche. Negli altri fondamentali invece ci siamo, difendiamo di più e siamo in trend positivo. Ovviamente sono stati sette giorni in cui abbiamo lavorato tantissimo sull’attacco, spero che riusciremo a migliorare anche in partita".

CASADEI. Presente alla conferenza stampa anche il direttore sportivo, che racconta così il rapporto col tecnico: "Quando vi abbiamo presentato Giuliani partivamo da una difficoltà che lui ha saputo gestire con grande esperienza, equilibrio, direzione. Non c’è un click, lui però ha capito le dinamiche del nostro organico e le ha sapute gestire, in un lavoro di condivisione quotidiano che ci ha fatto capire di avere una comunione d’intenti. Giuliani lo conoscevo già da giocatore, mancava la relazione quotidiana ma l’abbiamo conosciuto in questo giorno. Al posto di Bruno? Diversi mesi fa abbiamo posto attenzione e ci abbiamo lavorato bene".

