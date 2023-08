"Siamo la capitale delle gelaterie: settore strategico da valorizzare"

"Il gelato è uno dei migliori rimedi per combattere il caldo e concedersi una coccola culinaria. Meglio ancora se servito da gelaterie artigianali, che usano prodotti di qualità e valorizzano le materie prime". Daniele Casolari, responsabile alimentazione Lapam Confartigianato, si sofferma ad analizzare il comparto delle gelaterie.

Nei primi cinque mesi del 2023 infatti, come emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, il volume delle vendite al dettaglio di beni alimentari è in flessione del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo della spesa reale delle famiglie determinata dall’inflazione è, almeno in parte, controbilanciato dalla domanda dei turisti stranieri, le cui presenze sono in sensibile crescita nel corso del 2023. Nel 2022, dato più aggiornato, è stato stimato che nella provincia di Modena le famiglie hanno speso in media per l’acquisto di gelati 22 milioni di euro. Come evidenziano i dati dell’ufficio studi dell’associazione, il settore ha una forte presenza artigiana: al primo trimestre 2023 si contano 112 laboratori di gelateria artigianale su 152 complessivi presenti nel territorio modenese, pari al 73,6%. Un dato che fa di Modena la seconda provincia in Emilia-Romagna, dopo Bologna, per numero di imprese totali del settore.

"Quello delle gelaterie – conclude Daniele Casolari – è un settore strategico che va valorizzato. La qualità delle materie prime utilizzate, soprattutto dagli artigiani, è indiscutibile e garantisce eccellenza. In questi anni di crisi anche la categoria ha dovuto resistere a difficoltà consistenti, dato che inflazione e aumento generalizzato dei prezzi stanno comprimendo i consumi delle famiglie: motivo per cui vanno sostenute con incentivi per l’acquisto di macchinari che non incidano troppo sulla bolletta e che consentano di mantenere un livello di qualità del prodotto elevato. Il gelato artigianale è realizzato con materie prime di alto livello e conta su tecniche di lavorazione tradizionali, con un’attenzione sempre più diffusa a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari della clientela".