"Siamo partiti male. Ora diamoci una svegliata"

Lo aveva già detto prima che cominciasse la stagione, che sarebbe stata un’annata complessa, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, e la – complicata – partenza del Sassuolo non gli ha fatto cambiare idea, anzi. Così, a Sky Sport, ha ribadito che il Sassuolo "sarà costretto a lottare fino alla fine, ma farà la sua parte". I conti, Carnevali, li ha già fatti ("lotteranno in 6-7 per non retrocedere, quindi abbiamo il 50% di possibilità di tornare in Serie B") e non si può dire i primi 180’ di stagione della squadra di Grosso possano aiutarlo a cambiare idea. Due gare e zero punti: il Sassuolo è tra l’altro l’unica squadra che di punti ancora non ne ha fatti e i prossimi avversari sono Lazio e Inter, non proprio due comprimari. "Sicuramente – conviene Carnevali - non siamo partiti con il piede giusto, ma è sempre complicato giocare con il mercato aperto, spero di ripartire con quella forza che sappiamo di avere".

Nessun dubbio, tuttavia, che "ci si debba dare una svegliata" anche se la croce, il dirigente, non la butta addosso a nessuno. E ci mancherebbe: due giornate sono un soffio dentro una stagione infinita, ma è di tutta evidenza che il dirigente del Sassuolo si aspettasse comunque qualcosa di più. "L’inizio di stagione non lo guardo sotto l’aspetto dei risultati ottenuti, ma sotto quello che è riuscita a dimostrare la squadra". Riavvolgendo il nastro Carnevali dice che "la prima – aggiunge - sapevamo sarebbe stata molto difficile contro una delle squadra fortissima, mentre contro la Cremonese abbiamo perso in malo modo, beffati da un rigore ingenuo nel finale dopo aver rimontato due gol" ma prova a guardare avanti, comunque fiducioso. "Siamo una buona squadra, che deve amalgamarsi, ma soprattutto so di avere un allenatore con grandi capacità, faremo qualcosa di buono con lui".

