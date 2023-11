"Siamo perplessi sulla possibilità di iscriversi all’Albo a 16 anni"

Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, annunciando il non voto per la questione legata alla richiesta di sospensiva della delibera, ha espresso "perplessità sulla possibilità concessa ai 16enni di iscriversi all’Albo da cui vengono scelti i consiglieri dei Quartieri. Seppur utile per far avvicinare i giovani alla politica – ha spiegato – la scelta di estendere l’elettorato passivo ai 16enni rappresenta un errore giuridico. Si potrebbe verificare, infatti, il rischio di una disparità di applicazione della Legge Severino che a oggi regola la candidabilità o meno delle persone in Italia".

Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena), "il regolamento è negativo su alcuni punti, tra cui l’istituzione di un Albo dei potenziali consiglieri, cioè un ulteriore ‘impiccio’ burocratico; la modalità del sorteggio per la cooptazione degli osservatori senza diritto di voto; l’abbassamento del limite di età a 16 anni; la non indispensabilità del requisito di cittadinanza italiana per entrare a far parte del consesso di Quartiere".

Per Giovanni Silingardi (M5s) il Regolamento necessita di un completamento: "Se la finalità è costruire un modello di partecipazione efficace, manca ancora qualche pezzo". Il consigliere ha specificato, poi, che occorre ulteriormente "rafforzare e rendere sostanza” la partecipazione dei cittadini". Antonio Carpentieri del Pd ha parlato del Regolamento come frutto di un percorso ma anche di una "vocazione" appartenente alla storia di Modena "in cui i cittadini sono coinvolti nella cosa pubblica". In particolare, il capogruppo ha specificato che "nonostante i limiti normativi, si salvaguarda l’esperienza della partecipazione su base territoriale: i Quartieri possono contribuire ad amministrare la città, presentando proposte, progetti e suggerimenti che la Giunta è tenuta a esaminare".