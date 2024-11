"Siamo positivi per il futuro"

"Siamo un brand upcycling, lavoriamo su prodotti già in commercio, non ne produciamo di nuovi e le vendite procedono bene – spiega invece Olga Ivankova, dipendente ’Revolution Reatelìer’ –. Oltre al negozio fisico abbiamo anche lo shop online e la pagina sui social, a parer mio uno non prevale sull’altro, si può dire che sia un 50 e 50 perché la vendita online è comoda e veloce ma alla gente piace ancora recarsi in negozio, vedere i vestiti dal vivo e chiacchierare con i negozianti anche per chiedere un consiglio in più.

Con l’arrivo del periodo natalizio ci aspettiamo un aumento delle vendite: manteniamo alte le aspettative".