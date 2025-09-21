"Siamo sfavoriti, ma abbiamo qualità"

Fin troppo facile dire che sogna il colpo ‘grosso’. Il gioco di parole è banale quanto basta, ma sufficiente a raccontare la vigilia del tecnico neroverde, che ritrova la ‘sua’ Inter – in nerazzurro, da giocatore, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa – ma, prevedibilmente, conta di ritrovare soprattutto il ‘famoso’ Sassuolo ‘ammazzabig’ che ha ridato segno di se, una settimana fa, ‘stendendo’ la Lazio. Peccato che quanto fatto non conti già più nulla: così, sfuma il ricordo del primo acuto stagionale e scolorano anche precedenti che dicono che il Sassuolo, di 11 gare dentro il San Siro nerazzurro, ha perso ‘solo’ 4 gare su 11. "Quanto è già accaduto lascia il tempo che trova, ed è un rilievo statistico che non inciderà su quanto accadrà a Milano. Dove troviamo un ostacolo grande, ma che vogliamo affrontare facendo il meglio", dice Fabio Grosso, il cui Sassuolo, ancora in costruzione, a suo avviso "ha le qualità per fare bene anche al cospetto di un impegno così importante".

La gara contro la Lazio ha suggerito come il Sassuolo, quello ridisegnato dal mercato, stia fiorendo, ma Grosso ribatte come il gruppo sia in quella fase in cui "è ancora necessario migliorare gli automatismi, conoscersi e riconoscersi. In questo momento ogni giorno di allenamento ti serve per capire, sapendo che c’è parecchia strada da fare ma anche che vogliano percorrerla con lucidità ed equilibrio". L’Inter, da questo punto di vista, è un avversario in grado di mettere a durissima prova la prima e il secondo. Grosso lo sa bene ("siamo nettamente sfavoriti") ma non ci fa troppo caso: più che ai nerazzurri e alla loro ‘potenza di fuoco’ resta focalizzato dai suoi, anche perché la partita del Sassuolo passerà soprattutto da quello che farà il Sassuolo. Ecco allora che, nello svelare zero sula formazione, dice che cercherà di recuperare Walukiewicz e aggiunge che ad un gruppo così rinnovato "serve continuità di impiego, gara dopo gara", lasciando intendere come il Sassuolo anti-Inter non sarà troppo diverso da quello che ha battuto la Lazio. Il solo Paz indisponibile gli da’ modo di scegliere, ma al di là di quello che darà l’undici iniziale Grosso serra i ranghi, ricordando come il Sassuolo stia facendo "un campionato da neopromossa". E sa bene, il sottointeso, in che mare nuota: affrontare l’Inter a San Siro, insomma, "è un’altra opportunità per crescere, e il Sassuolo va a San Siro per fare la sua partita, con le sue qualità, con umiltà e coraggio. E sapendo che servirà, oltre che una grande partita, anche un pizzico di buona sorte".