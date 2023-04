"Mi difenderò nelle sedi opportune. Non so cosa sia successo, non ho capito di cosa mi accusano ma ho pagato i miei debiti con la giustizia nel 1990 e sono a posto. I soldi? La mia famiglia è sempre stata benestante e certo non arrivano dal ristorante".

"Siamo sotto choc, non abbiamo fatto niente"

Era al lavoro, come sempre, dietro al bancone il 64enne calabrese, residente a Vignola e originario di Gioia Tauro, indagato al pari di altre tre persone. Ieri il ristorante era pieno come ogni giorno ma gli indagati – presenti sul posto di lavoro – erano particolarmente scossi dall’inchiesta.

"Siamo sotto choc, non abbiamo fatto niente’ – hanno affermato. La verità verrà fuori". Il legale difensore, l’avvocato Luca Brezigar precisa che "questa è una vicenda che parte con una misura cautelare personale, che viene disattesa dal tribunale della Libertà per intestazione fittizia: l’ipotesi è che i miei assistiti non siano i proprietari veri effettivi del ristorante, che peraltro è in ‘pancia’ ad una società loro e del padre della mia assistita. Perchè dicono questo? Perchè questo ristorante prima sarebbe appartenuto all’indagato. L’indagine che riguardava eventuali interessi di criminalità organizzata o questioni che riguardassero l’indagato e la criminalità organizzata non hanno portato a nulla – continua il legale – perchè appunto il tribunale della Libertà ha rimesso in libertà i miei assistiti, che non erano stati cautelati e c’era un obbligo di dimora in quel momento proprio perchè il reato è stato giudicato dallo stesso tribunale prescritto. Qui c’è il tema per cui il pubblico ministero e il gip che ha emesso la prima misura non ritengono di aderire a questo tipo di teoria giuridica. Ora torneremo al tribunale della libertà: il pm avrebbe potuto fare ricorso per Cassazione ma non l’ha fatto, da quanto mi consta quindi continuo a sostenere che il tribunale della Libertà mi ha dato ragione e faremo il riesame. Parlare oggi di legami con la criminalità organizzata è sbagliato".