"Siamo una città giovane e in espansione"

"Carpi è una città ancora in espansione e questo è un dato positivo. Crescono le nascite e aumentano gli immigrati, soprattutto dagli altri comuni italiani e attiriamo persone da Modena e Reggio Emilia, ma anche, sia pure in misura molto minore, dall’estero. Si tratta soprattutto di giovani in età lavorativa, e questo è un altro elemento positivo da evidenziare".

Mariella Lugli, vice sindaca e assessora ai Servizi Demografici, così commenta i dati che emergono dal report sui principali indicatori demografici su Carpi al 31 dicembre 2024. "Questa indagine, che ci restituisce una fotografia della popolazione – prosegue la Lugli - è la prima che abbiamo realizzato dopo aver ricostituito l’Ufficio statistica che mancava da diversi anni ma che riteniamo necessaria per poter indirizzare al meglio la nostra azione politica. Oggi viviamo in un periodo storico dove i dati sono abbondanti e pervasivi, di conseguenza diventa sempre più rilevante capirli e trattarli con mani esperte, per cui la statistica ha un grande valore per poter pianificare le azioni e valutare le politiche intraprese".

Una indagine che rientra in un ampio progetto: "Non ci fermeremo solo alla demografia, ma altri ambiti saranno indagati, certi che questo porterà benefici alle politiche pubbliche".

Venendo all’analisi dei dati, rispetto al 2023, nel 2024 la popolazione carpigiana è cresciuta di 774 residenti: se da un lato un elemento viene confermato, ossia le donne prevalgono (anche se di pochissimo, essendo il 50,7%), dall’altro lato colpisce positivamente il fatto che l’età media delle donne sia di 47 anni (44 per gli uomini).

Proseguendo per età, il 12,2% (9104 cittadini) ha meno di 14 anni; il 64% è tra i 15 e i 64 anni mentre il 23,8% è over 65. Gli ultracentenari sono 23 e la decana tra loro vanta ben 107 anni. Nell’ottica della crescita di Carpi, sono aumentati anche gli stranieri: sono 12 mila 76, ossia il 16,3% del totale (+ 5,51% rispetto al 2023), in maggioranza provenienti da Pakistan, Romania e Cina.

Così come ci son più famiglie: 33mila 644 (+649 sul 2023), con prevalenza di quelle unipersonali (39%), il 28% da due persone, il 16% da tre, il 12% da quattro componenti e solo il 5% da cinque o più persone. Per quanto riguarda i flussi demografici, nel 2024 ci sono stati 538 nuovi nati (92 in più rispetto al 2023). I nomi più diffusi sono Matilde, Aurora e Isabel per le bambine e Samuele, Riccardo e Francesco per i bambini. Nonostante l’aumento, le nascite sono state superate dalle morti, che sono state 737 e, quindi, il saldo naturale è negativo per 199 unità. È positivo, invece, di 973 unità il saldo migratorio con 2.641 immigrati e iscritti e 1.668 emigrati e cancellazioni.

Maria Silvia Cabri