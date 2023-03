Siccità, la versione di Aimag "Tubi, qui perdite contenute Ma il caldo li mette a dura prova"

Sprechi, dispersioni di rete e scarsità di piogge potrebbero portare a razionamenti riguardo agli usi civili della risorsa acqua? Ne parliamo con Floriano Scacchetti, responsabile Direzione servizio idrico Aimag, la multiutility della Bassa modenese che attraverso i suoi 2100 chilometri di rete idrica, cui si assommano altri 8900 chilometri di allacciamenti che arrivano alle case, assicura acqua in abitazioni e aziende.

Scacchetti, il rifornimento idrico sarà garantito?

"Aimag è una realtà, dal punto di vista dell’approvvigionamento, che in questo momento non ha particolari problematiche, se non quella di fissare come obiettivo primario di tenere monitorati con attenzione i livelli delle proprie falde per verificare che non si generino condizioni di severità idrica. Per ora abbiamo notato quanto accertato nei periodi siccitosi del 2007, 2008 e 2012, un leggero calo che considerammo più o meno nella norma. Il fatto che ci approvvigioniamo da falde sotterranee come la conoide del Secchia quantitativamente e qualitativamente ci sta dando tranquillità dal punto di vista della distribuzione".

Vi preoccupano le perdite di rete?

"Noi abbiamo avuto percentuali di perdite nel 2022 del 26%, inferiori rispetto alla media nazionale che si aggira intorno al 36%. Vorremmo e stiamo lavorando per ridurle attraverso azioni puntuali e azioni di medio lungo termine. Puntuali vuole dire andare ad aggredire tutte le perdite che si riscontrano quotidianamente, oltre ad andare a ricercare quelle occulte, le più insidiose perché non si vedono. Quelle di medio lungo termine sono legate agli investimenti, posa di nuove reti, nuovi allacciamenti, quindi, rifacimenti di reti che nel frattempo sono diventati obsoleti, introducendo anche strumentazioni che ci aiutino a misurare ciò che avviene lungo le reti in modo da poter anticipare (non lavorare sempre in affanno) le condizioni che potrebbero aggravare il problema delle perdite".

La dispersione è legata anche alla vetustà delle reti italiane. Qual è qui la situazione?

"Noi abbiamo reti che hanno anche più di 50 anni come le grandi adduttrici che sono state posate quasi 60 anni fa ma che stanno funzionando ancora molto bene. Va precisato per dare un giudizio sulla vetustà delle reti che di solito una rete idrica viene ammortizzata dal punto di vista tariffario in 4050 anni. Possiamo, quindi, indicativamente considerare vetusta una rete che supera i 40 anni di età e le nostre reti che hanno più di 40 anni sono in percentuale simile alla media nazionale, ovvero intorno al 30-40%. Ma non c’è solo questo problema. Ci sono altri fenomeni che intervengono sul problema delle perdite come quello legato alle temperature. La siccità che stiamo riscontrando in questi anni, il prolungamento dei tempi di riscaldamento dei nostri terreni per molti mesi dell’anno, porta e genera delle condizioni di stress meccanico del terreno che mette a dura prova anche le condotte".

Alberto Greco