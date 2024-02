Sicurezza, a Mirandola la polizia locale si specializza in fotosegnalamento

MIRANDOLA

A Mirandola aumenta il numero degli operatori abilitati alle procedure di fotosegnalamento. Ora sono 6 le unità della polizia locale, abilitati per queste complesse operazioni che avranno positivi risvolti nel contrasto a chi delinque. A questo risultato si è giunti attraverso la partecipazione nei giorni scorsi di alcuni agenti al corso specializzato di fotosegnalamento digitale dedicato alle polizie locali. Le operazioni di fotosegnalamento rappresentano un elemento prezioso nell’identificazione delle persone che hanno commesso reati, nei confronti delle quali viene creata una scheda segnaletica comprensiva delle foto di fronte e di profilo e delle impronte digitali al fine di accertarne l’identità anche in assenza di un documento di identificazione. "Per Mirandola formare la polizia locale in materia di fotosegnalamento, rappresenta un investimento in linea con il programma di sviluppo e potenziamento varato al fine di contribuire a garantire il maggior tasso di sicurezza per il nostro territorio e la nostra comunità – commenta il sindaco Alberto Greco –. Dopo aver aumentato il personale, rinnovato le dotazioni, creato un moderno sistema di videosorveglianza/varchi cittadini e aver creato l’unità cinofila, il corso di specializzazione in materia di fotosegnalamento rappresenta un ulteriore step che attesta Mirandola fra i comuni maggiormente attenti in materia di prevenzione al crimine".

a.g.