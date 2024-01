Sicurezza al Rione Sant’Anna: "Via delle Suore, nuova rotonda e anche una pista ciclabile"

"Cpc, nell’ambito dell’intervento di espansione industriale, realizzerà una rotatoria tra via delle Suore e via Sant’Anna e una dorsale ciclabile lungo via delle Suore". Lo ha detto l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione di Antonio Carpentieri del Pd sui progetti di rigenerazione urbana e sui temi della sicurezza stradale e della mobilità ciclabile del rione Sant’Anna. L’assessora ha riportato i dati di incidentalità (con feriti o decessi in cui è intervenuta la polizia locale) dell’incrocio in questione: 4 nel 2015, 0 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 3 nel 2019, 1 nel 2020, 2 nel 2021 e 1 nel 2022, nessuno nel primo semestre del 2023.

"Sul fronte sicurezza – ha spiegato Vandelli – sono stati fatti diversi interventi e il trend in calo degli incidenti dal 2019 in poi lo dimostra. Gli interventi più significativi sono stati effettuati tra il 2019 e il 2020, con il rifacimento completo della segnaletica, l’utilizzo di segnaletiche acustiche e luminose, l’aumento delle dimensioni della cartellonistica e la collocazione di alcuni jersey per contenere la pericolosità di quell’incrocio. Occorre infatti creare una forte attenzione da parte degli automobilisti rispetto all’approssimarsi all’incrocio, soprattutto venendo da una strada rettilinea, vista la cattiva abitudine di schiacciare troppo il piede sull’acceleratore".

L’assessora ha quindi ripercorso lo sviluppo del quadrilatero perimetrato da via delle Suore, via Sant’Anna, via Razzaboni e dal cavalcaferrovia Cialdini negli ultimi 60 anni: "L’area – ha spiegato – ha origine prima della seconda Guerra mondiale con lo sviluppo di imprese di rilevante impatto ambientale (Valdevit, Fonderie) e, a seguire, di un sito produttivo che nei decenni successivi è diventato più artigianale con piccoli capannoni, per poi assistere alla collocazione della sede oggi Hera, alla crisi dell’azienda Coca-Cola che ha trasferito le attività, oltre che di alcune piccole attività.

Negli ultimi anni l’area ha avuto nuova rivitalizzazione grazie all’ampliamento dell’azienda Omr e ora di Cpc.

Se i piccoli capannoni oggi stanno avendo un uso diverso da quello produttivo, legato ad attività sportive o di tipo associativo, infatti, i capannoni più importanti sono stati acquisiti da queste due aziende".