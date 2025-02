Sicurezza dei giovani, l’incontro

Il prossimo 12 marzo, alle 18, nella sala del Consiglio Comunale – massimo luogo di rappresentanza della città e dei cittadini - l’Amministrazione comunale presenterà le sue azioni e le ulteriori proposte rivolte alla sicurezza e al contrasto al disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di devianza o di violenza.

La data di questo incontro è stata condivisa con la delegazione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto di Modena e Provincia che aveva contattato l’amministrazione proprio per capire come proseguire il confronto, in modo costruttivo e senza strumentalizzazioni politiche, dopo gli arresti di alcuni minori e l’emergere di altri episodi violenti avvenuti nelle ultime settimane.

La riunione è avvenuta lunedì scorso, in Municipio alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti con la vicesindaca Francesca Maletti, l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli e la comandante della Polizia Locale Valeria Meloncelli.

L’incontro del prossimo 12 marzo coinvolgerà i presidenti dei Consigli d’istituto e i dirigenti scolastici per fare il punto della situazione e discutere delle proposte che il Comune sta mettendo in campo nell’ambito del gruppo di lavoro che coinvolge quattro assessorati: alla Sicurezza, alle Politiche Giovanili, alle Politiche Educative e ai Servizi Sociali. "Ringrazio i genitori che ho incontrato e con i quali ho avuto una positiva e proficua interlocuzione nella riunione di lunedì scorso – spiega il sindaco Mezzetti - l’invito che rivolgo al coordinamento dei presidenti dei Consigli d’Istituto in vista dell’assemblea del 12 marzo, nella loro piena autonomia, è quello di formare per ogni scuola delegazioni di genitori e insegnanti che possano partecipare a quell’incontro per proseguire nel confronto, illustrare le nostre azioni e le nostre proposte, accogliere ulteriori proposte".