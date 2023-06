"Sicurezza, dotare i vigili di armi elettriche"

Dotare la Polizia locale del taser: Fratelli d’Italia Carpi ha presentato una mozione ad hoc. "Carpi è sempre più alle prese con grossi problemi di insicurezza - afferma la consigliera Federica Boccaletti, prima firmataria della mozione -. Anche alla luce di un ulteriore aggravamento di tale situazione, l’Amministrazione deve responsabilmente mettere in atto tutto quanto sia in suo potere. In base all’emendamento al dl 1132018, sarà possibile dotare di armi a impulso elettrico, i cosiddetti taser, gli operatori dei corpi e servizi di Polizia locale per i Comuni con più di 20mila abitanti. Per questo riteniamo che, mentre l’iter legislativo viene portato a termine, Carpi in quanto appartenente all’Unione delle Terre d’Argine (in tutto più di 100mila abitanti" possa e debba già attivarsi per dotare al più presto la nostra Polizia locale di Taser".