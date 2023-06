"Sicurezza, dove sono gli aiuti?" Pd contro il governo, Fd’I insorge

"Ma questo non doveva essere il Governo della sicurezza? E allora dove sono gli agenti di Polizia che il sindaco ha varie volte richiesto scrivendo al Ministero?

E come mai, invece di slogan, non viene alzato il livello della Questura di Modena, in modo tale da poter avere più personale a presidio di un territorio che chiede da anni un aumento?": queste le domande che Daniela Depietri, segretaria del Pd di Carpi, rivolge a Roma, a seguito dei fatti di cronaca degli ultimi giorni con vetrine rotte e numerose attività nel mirino di ladri e vandali.

"Il Comune sta facendo la propria parte, aumentando gli organici della polizia locale: dal 2022 a oggi sono entrati in servizio 14 agenti, di cui 2 ispettori, ed è in corso la selezione degli idonei per aprire un concorso per ulteriori posti.

E in tutto questo, la destra cosa fa? Che ci aiutasse a sostenere questa battaglia, invece di strumentalizzare i fatti di cronaca per speculare politicamente". "Il Pd sta diventando la caricatura di se stesso – replica la capogruppo di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti – continua a chiedere a gran voce risposte al Governo, quando per dieci anni non hanno concluso nulla.

Ricordiamo al segretario De Pietri, che evidentemente soffre di amnesia quando si tratta di ripercorrere i disastri dei governi di sinistra, che negli ultimi anni gli agenti sul territorio di Modena sono diminuiti di 150 uomini e questo è accaduto con il Pd al governo.

Le risposte poi in tema di aiuti sulla sicurezza sono già state date: l’innalzamento in fascia A della Questura è solo questione di tempo, purtroppo le risorse urgenti del governo sono state destinate alla Romagna per l’alluvione.

Sono stati ora assunti tremila agenti in più di Polizia e ne arriveranno anche a Modena già da luglio, con buona pace di chi continua a ripetere che il nostro territorio non è priorità per il Governo.

Proporremo già nei prossimi giorni una mozione in Consiglio Comunale con delle proposte per il territorio in tema sicurezza".

m.s.c.