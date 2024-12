Sicurezza e baby gang: oltre 500 genitori al confronto #Noireagiamo a Modena

Confronto partecipato, a tratti acceso, sulla sicurezza e la diffusione delle baby gang. L’incontro di giovedì sera di cui abbiamo dato conto ieri, promosso dal Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’Istituto, ha richiamato oltre 500 genitori sotto lo slogan #Noireagiamo.

Le oltre 8mila firme raccolte dal Coordinamento rappresentano la voce di tante famiglie che vivono ogni giorno il timore di aggressioni ai propri figli: "Spesso sappiamo chi sono i responsabili ma queste persone riescono comunque a farla franca. E intanto, le abitudini dei nostri figli cambiano: preferiscono rimanere in casa, limitano le uscite per paura, abbassano lo sguardo quando camminano in strada".

Il Coordinamento, che non si è detto complessivamente soddisfatto del risultato dell’incontro, ha avanzato richieste, tra cui il rafforzamento dei presìdi delle forze dell’ordine anche con agenti in borghese, progetti educativi e sociali nelle scuole, avvio di un tavolo permanente tra istituzioni e rappresentanti dei genitori, incentivazione delle segnalazioni tramite strumenti come l’app ’YouPol’, che consente di denunciare episodi in forma anonima.

Delusione invece per l’assenza delle scuole all’incontro pubblico. Se, da un lato, una delegazione di dirigenti scolastici ha partecipato al summit in Prefettura sul tema, svoltosi poche ore prima dell’appuntamento con le famiglie, dall’altro, molti genitori hanno denunciato, proprio durante la serata, una mancanza di collaborazione da parte dei presidi e delle istituzioni scolastiche. "Vedere la sala piena – commentano le mamme del Coordinamento di #Noireagiamo – dimostra quanto i temi che abbiamo promosso siano condivisi e sentiti dalle famiglie. Tuttavia, a nostro avviso, le istituzioni non ci hanno fornito risposte sufficienti".

Di diverso avviso è, invece, Edoardo Ricci, presidente del Consiglio d’istituto dell’IC 6 di Modena e docente: "Serata proficua soprattutto grazie all’incontro in Prefettura che ha coinvolto genitori, dirigenti scolastici e rappresentanti delle istituzioni. È positivo che sia stata manifestata l’intenzione di istituire un tavolo permanente per la sicurezza".

Nonostante i momenti di tensione che lo hanno visto quasi perdere le staffe, il giorno dopo il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, si è detto soddisfatto dell’incontro, definendolo "un confronto vero e acceso, molto importante e utile. A tratti ci sono stati anche momenti accesi d’interlocuzione perché ritengo che alla critica debba sempre accompagnarsi uno spirito costruttivo, nell’interesse degli stessi genitori. La sola lamentela, non accompagnata da proposte ma solo distruttiva verso tutto ciò che si prova a fare, non porta lontano".

Mezzetti ha specificato che, a partire dalla metà di novembre, in seguito a un accordo con la Prefettura, sono stati rafforzati i controlli e, "fortunatamente, non si sono verificate ulteriori aggressioni. Aumenteremo i fondi per gli educatori di strada e, d’intesa con il Prefetto, vogliamo rafforzare gli psicologi che mediano i conflitti nelle scuole. Non cantiamo vittoria, il percorso è lungo ma la strada è giusta. Ci siamo presi l’impegno di ritrovarci con i genitori per una verifica della situazione e delle azioni messe in campo".