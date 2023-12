Sicurezza e diritti, c’è l’intesa

SASSUOLO

Si sono svolte in tutti gli stabilimenti modenesi di Marazzi Group le assemblee sindacali che hanno visto approvata, a larghissima maggioranza, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale. L’azienda, controllata dal gruppo americano Mohawk Industries, in Italia occupa 1400 dipendenti tra gli stabilimenti di Sassuolo, Fiorano e Finale Emilia: la trattativa ha prodotto un risultato che Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil definiscono "non scontato in una fase caratterizzata da un progressivo rallentamento della domanda". Particolare rilevanza assume il tema delle relazioni industriali che implementa il confronto tra Rsu e direzione aziendale, e viene contestualmente rafforzato il tema della salute e sicurezza con l’obbiettivo di ampliare la diffusione della ’cultura’ della sicurezza tra i lavoratori. Presente nell’accordo anche il tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro che amplia la possibilità di chiedere la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale in particolari situazioni.

Nel capitolo dei diritti individuali l’accordo vede un sensibile aumento del periodo di comporto per diverse patologie gravi e senza alcuna penalizzazione economica, si interviene sulla fruizione del congedo matrimoniale e parentale e vengono introdotte nuove casistiche per permessi individuali retribuiti in caso di lutto, visite mediche dei figli, inserimento nido e materna, primo giorno di scuola elementare. Previste indennità economiche aggiuntive legate agli orari, alla professionalità e alla polivalenza, e un incremento del premio di risultato sino a 2.200 euro annui con l’introduzione della scelta della trasformazione del premio in welfare favorita dalla corresponsione di una quota economica aggiuntiva da parte dell’azienda.

s.f.