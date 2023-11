Sicurezza e protezione dei dati. Il seminario della Polizia Locale

Protezione dei dati personali e sviluppo delle tecnologie applicate alla videosorveglianza. Sarà incentrato su questi argomenti il seminario gratuito che si terrà in presenza lunedì presso il Mabic di Maranello, e vedrà alcuni esperti in materia approfondire il tema della sicurezza urbana integrata analizzandolo da diversi punti di vista: tecnologico, giuridico e operativo. L’evento (iscrizione a staffsicurezzaurbanaintegrata@gmail.com) è promosso dal Comando di Polizia Locale di Maranello ed avrà inizio alle 9.30, per poi proseguire fino al termine della mattinata. Tra i relatori, introdotti da un saluto del sindaco Luigi Zironi, si alterneranno il dott. Stefano Manzelli, responsabile di ‘sicurezzaurbanaintegrata.it’, l’avvocato Giovanna Panucci e il dott. Gianluca Siviero, comandante della Polizia Locale di Buccinasco. "Con questo incontro – spiega la comandante della Polizia Locale di Maranello Elisa Ceresola (nella foto) – entreremo nei dettagli di una tematica delicata per gli enti locali, che merita un’attenzione particolare sia a livello di formazione istituzionale sia sul piano della consapevolezza da parte dei cittadini sul loro diritto alla protezione dei dati personali". Tra i relatori anche Sergio Duretti, direttore di Divisione Reti di Lepida e responsabile della protezione dei dati personali. "La videosorveglianza urbana integrata – spiega ancora Ceresola – è uno strumento fondamentale per la sicurezza di una comunità e curarne i dettagli significa garantire alle persone rispetto della privacy, trasparenza ed efficacia".