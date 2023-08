"Sicurezza e sanità, cambiamo regia Siamo l’alternativa alla sinistra"

Conto alla rovescia anche per il centro destra in vista della ripresa a pieno ritmo dell’attività politica. Obiettivo: le prossime elezioni amministrative di giugno 2024 con l’elezione del nuovo sindaco di Carpi. Per il centro destra il momento è particolarmente importante: cinque anni fa con la candidata Federica Boccaletti (al tempo in quota Lega, oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ndr) il centro destra ha segnato la storia della politica carpigiana, portando i due partiti al ballottaggio. In questi cinque anni molte condizioni sono cambiate a livello nazionale e i riflettori sono più che mai accesi sulle amministrative 2024, come spiega Federica Carletti (nella foto), segretaria cittadina di Fratelli d’Italia. Quelle del 2024 saranno elezioni ‘particolari’, in cui il centro destra potrebbe tentare il grande colpo.

Qual è la vostra posizione al riguardo?

"Fratelli d’Italia sta lavorando ad un progetto serio e di largo respiro. Vogliamo riunire tutte quelle persone che si pongono ‘in alternativa’ alla sinistra che ha portato Carpi al declino. Le due giunte di Bellelli sono state fallimentari e lasciare il governo della città ancora una volta alla sinistra è un errore che Carpi non si può permettere. Per rinascere bisogna cambiare regia. L’alternanza non può che fare bene".

Ha parlato di progetto di largo respiro. Ci sono in vista altri orizzonti?

"Il nostro perimetro di azione parte dal centro destra ma siamo certi che il progetto e la squadra cui stiamo lavorando interesserà tanti ambienti della città che, sentendosi alternativi alla sinistra che ha amministrato Carpi senza discontinuità, apprezzeranno i contenuti e le personalità che coinvolgeremo e che non provengono solamente dai partiti".

Aprirete a un candidato civico?

"È prematuro parlare di nomi. Ci sono civici pessimi e politici bravi e viceversa. Occorre un candidato capace, che sappia proporre soluzioni concrete alle crescenti situazioni di disagio e difficoltà dei cittadini e delle famiglie e che porti Carpi ad essere di nuovo protagonista in provincia e in regione".

Quali sono i temi cui darete priorità in caso di vittoria?

"Visto che la segreteria PD ha indicato le 3 ‘S’, noi rilanciamo con Sicurezza, Sociale e Sanità. I tre temi su cui il Partito Democratico ha fallito più di tutti: in tema di sicurezza la sinistra ci consegna una città allo sbando, alla mercé di ladri, vandali, baby gang e criminalità diffusa. Il governo invierà nuovi agenti sul territorio, bisogna collaborare per invertire la tendenza. Sul sociale e sulla sanità in questi anni abbiamo ricevuto le più numerose segnalazioni, sintomo di un sistema che è quanto mai da rivedere affinché nessuno rimanga davvero indietro e il distretto sanitario torni ad essere protagonista. Carpi merita di più e il nuovo ospedale, seppur un’opera necessaria, avrà bisogno di tempo mentre poco è stato fatto fino ad oggi per i reparti esistenti".

Cosa serve allora per vincere?

"Servono coraggio, visione, ma più di tutto passione e amore per la propria città. Chi persegue interessi diversi dal bene comune è destinato a non rispondere più alla propria gente ma a logiche esterne: lo abbiamo visto con Aimag dove il PD ha deciso di svendere il territorio ad Hera, a svantaggio dei cittadini. Ecco noi vogliamo scardinare questo sistema e, con coraggio e determinazione, stiamo costruendo una proposta nuova".

Maria Silvia Cabri