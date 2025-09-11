Sicurezza, è scontro: "Dal centrodestra molte polemiche ma nessuna proposta"

L’attacco arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Luca Negrini. L’obiettivo è l’assessore alla Sicurezza Alessandra Camporota, che ha annunciato la serie di incontri nei consigli di quartiere per ascoltare le esigenze dei cittadini sull’allarme criminalità. Martedì ha avuto luogo l’incontro nel quartiere 4, altri ne sono previsti martedì 16 e il primo ottobre. Negrini ha fatto notare che "se dopo più di un anno siamo ancora al punto in cui l’assessore alla Sicurezza fissa incontri nei quartieri per ascoltare e comprendere, allora fino ad oggi, di fatto, l’assessore latitante non è stato sul territorio abbastanza da comprendere le evidenti criticità di ogni quartiere".

La replica arriva dal consigliere del Pd Luca Barbari, che come avvocato vive quotidianamente cause legate a giustizia e sicurezza. "In realtà – dichiara – la persona più indicata a rispondere sarebbe il segretario capogruppo del PD. Personalmente credo comunque che Negrini sia molto bravo a fare video su Instagram e a vocalizzare in consiglio comunale, con alti e bassi, acuti e gravi. È ancora più bravo a puntare il dito contro gli avversari politici, scaricando su di loro la responsabilità di problemi complessi. Un po’ meno bravo, secondo me, a indicare soluzioni concrete e perseguibili. L’assessora organizza un tour nei consigli di quartieri per parlare con i cittadini, Negrini sa benissimo che sono operativi da pochi mesi, però ne ha approfittato per attaccare l’assessora. Per Negrini – continua Barbari – non dovrebbe ascoltare ma agire, e quando agisce, invece dovrebbe ascoltare i cittadini. Ma i modenesi non sono ingenui: capiscono bene che è una polemica strumentale per nascondere responsabilità più grandi. Sbaglio o le ordinanze di questa estate hanno dato risultati? A me pare di sì. Non mi pare sia stato dato il giusto riconoscimento da parte dell’opposizione".

Da qui l’invito a Fratelli d’Italia: "Io inviterei Negrini a contribuire con proposte serie, mettendosi davvero in gioco. Non arrivando con documenti faziosetti al solo scopo di farseli bocciare in consiglio e poi potersi lagnare nella discussione pubblica". E allora come si costruisce sicurezza? "La sicurezza – dice Barbari – si costruisce soprattutto con legami di fiducia sul territorio. Questo è il compito principale del Comune. La parte repressiva è principalmente responsabilità di altri organi dello Stato, con cui comunque il Comune deve creare forti legami di fiducia e collaborazione istituzionale, così da fare in modo che le segnalazioni dei cittadini vengano affrontate tempestivamente e seriamente. Mi pare che l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessora Camporota, stia lavorando tanto. Ma forse Negrini vuole distrarre i cittadini dalle responsabilità delle forze di governo nazionale, a cui principalmente compete sicurezza. Oggi ci serve – e io credo che i cittadini lo desiderino fortemente - non un nuovo partito, ma un nuovo spartito: un modo diverso di fare politica. Un esempio viene dalla rete di Trieste, che non per nulla sta raccogliendo migliaia di adesioni da amministratori locali di tutta Italia e di tutti i partiti politici: un segnale che fa ben sperare e che confido possa portare risultati positivi anche nella nostra città".