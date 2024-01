Sicurezza idraulica, ecco il nuovo canale

Un nuovo canale assicurerà in un futuro non lontano la sicurezza idraulica dell’area artigianale e industriale di via Miari, una vasta superficie sede di importanti realtà produttive che si trova sul versante destro del fiume Panaro, tra Ponte Vecchio e la località Casumaro. Sarà un tratto lungo 720 metri che verrà realizzato con una spesa di oltre 2 milioni di euro, comprensivi delle opere di scavo, idrauliche e degli indennizzi per gli espropri, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi dell’alluvione del maggio scorso. Il progetto elaborato dal Consorzio della Bonifica Burana, di cui è stata conclusa recentemente l’incorporazione del comprensorio Bonifica Bratellari, consentirà – spiegano dal Burana – di raccogliere le acque ora all’interno del canale Bratellari, che hanno spesso minacciato gli insediamenti industriali finalesi e che scaricavano nel Panaro, convogliandole e scaricandole più a nord, direttamente nel Canale Collettore delle Acque Basse di Bondeno (Ferrara). Il Comune dopo la recente Conferenza servizi ha già dato il proprio assenso al progetto con l’approvazione avvenuta nell’ultima seduta del consiglio comunale. "Grazie al nuovo canale – spiega l’assessora all’Urbanistica del Comune di Finale Maria Teresa Benotti - le acque non verranno più convogliate verso il Panaro, con criticità elevate in caso di piene, ma all’interno del Canale collettore delle Acque Basse, già in gestione al consorzio di Burana. Sarà un’opera che garantirà idonei livelli di sicurezza idraulica all’area del polo artigianale e industriale di via Miari e zone limitrofe". Di questo progetto si parlava da tempo, ma solo recentemente si è assistito alla sua accelerazione. "Intanto, in attesa della realizzazione del nuovo canale, entro il 2024 – fa sapere Claudio Battaglia del Consorzio di Burana – con una spesa di 250mila euro si procederà alla risagomatura dell’attuale Canale Bratellari elevandone la capacità".

Alberto Greco