Sicurezza, il Comune: : "Dalla minoranza polemiche pretestuose"

Continua a far discutere quanto accaduto lo scorso weekend, quando due malviventi, poi individuati dalle forze dell’ordine, hanno preso di mira quattro esercizi commerciali del centro cittadino e nottetempo hanno derubato il poco fondo cassa provocando, però, danni alle vetrine ben più costosi.

E se per il coordinatore cittadino di Forza Italia Claudia Severi "la città è meno sicura, e andrebbe valutata la riunione del tavolo per la sicurezza, in modo da andare oltre le parole di circostanza espresse, anche in questa occasione dall’Amministrazione comunale", le forze di maggioranza evidenziano come, a loro avviso, quanto si deve fare per la sicurezza si sta facendo.

"Non è tempo di polemiche o di attacchi politici pretestuosi, ma è tempo di lavorare, come peraltro di sta facendo, per garantire la sicurezza di tutti", scrive il Partito Democratico, che esprime solidarietà ai commercianti colpiti e al quale fa eco la lista civica ‘Sassuolo guarda avanti’.

"Quanto accaduto – scrive Matteo Dragonetti - merita la massima attenzione. La sicurezza è un tema primario per l’Amministrazione comunale, da affrontare con una lettura onesta e completa dei fatti, con responsabilità e spirito di collaborazione da parte di tutti, guardando con pragmatismo alla realtà".